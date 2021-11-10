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MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi
MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi
Asayiş 10.11.2021, 14:09
MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla, PKK/KCK’nın kırmızı kategoride aranan sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Irak’ın Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi