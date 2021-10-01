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MİT ve TSK’nın Kandil’e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK’nın Kandil’e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

Asayiş 01.10.2021, 12:40
MİT ve TSK’nın Kandil’e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

MİT ve TSK’nın Kandil’e yönelik düzenlediği ortak operasyonda terör örgütü PKK/KCK’nın sözde Kerkük alan sorumlusu Mehmet Hatip Arıtürk etkisiz hale getirildi.

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