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Mit ve polisten ortak operasyon: Yunan istihbaratına çalışan Ajan Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep emniyet müdürlüğü ekipleri Yunan istihbaratına (EYP) çalışan Muhammed Amar Ampara isimli Ajanı yakalandı.

Asayiş 26.06.2022, 13:18
Mit ve polisten ortak operasyon: Yunan istihbaratına çalışan Ajan Gaziantep’te yakalandı

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep emniyet müdürlüğü ekipleri Yunan istihbaratına (EYP) çalışan Muhammed Amar Ampara isimli Ajanı yakalandı.

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığı ile koordineli olarak çalışan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Ekipleri Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile istihbari ilişkiler içerisinde olduğu, EYP’nin talimatları doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlenen ve Türkiye’nin sınır güvenliğini ilgilendiren bilgileri derleyerek Yunanistan İstihbaratına aktardığı tespit edilen Muhammed Amar Ampara isimli Ajan yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan Ajan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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