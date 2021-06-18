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MİT ve Jandarma’dan PKK/KCK’ya operasyon
PKK’lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma’nın Ermenistan’a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.
Asayiş 18.06.2021, 17:20
PKK’lı "Şiyar Erzurum" kod adlı İslam BİLİZ, MİT ve Jandarma’nın Ermenistan’a mücavir Türkiye-İran sınırında düzenlediği ortak operasyon ile yakalandı.
İslam Biliz, içişleri bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.
Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKK-KCK’ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırı-sabotaj eğitimi aldığı tespit edildi.İslam Biliz Erzurum Karayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.