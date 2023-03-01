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MİT ve emniyetten ortak operasyon: DEAŞ’ın kilit isimlerinden Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı
İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 01.03.2023, 09:03
İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka’da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.