MİT ve Emniyet’ten DEAŞ’a ortak operasyon: Sözde sahil taburu komutanı ve 7 DEAŞ’lı yakalandı

Hatay’da Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın sözde sahil tabur komutanı "Abu Süleyman El Aşkar" kod adlı Ahmed A.K. Ali’nin de aralarında bulunduğu 8 terörist yakalandı.

Terör örgütü DEAŞ’ın sözde sahil taburu komutanı Abu Süleyman El Aşkar kod adlı Ahmed A.K. Ali ve beraberindeki örgüt mensupları, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Hatay’da ortaklaşa düzenlediği operasyonla yakalandı. MİT ve emniyetin ortak çalışmaları neticesinde operasyon öncesinde şahısların Hatay’da farklı örgüt evlerinde kaldıkları tespit edildi. MİT’in istihbarat ve operasyonel desteğiyle terörle mücadele birimleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Ahmed A.K. Ali ve 7 DEAŞ mensubu yakalandı. Operasyonda 3 adet tabanca, çok sayıda fişek, 2 adet bıçak, yaşam malzemeleri ve çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi. Söz konusu şahısların kasım ayında öldürülen DEAŞ lideri Ebu Hasan El Haşimi El Kureyşi’nin yerine geçen Abu Hüseyin El Hüseyni El Kureyşi’ye biat ettikleri ve Türk bayrağını yaktıklarına ilişkin görseller de MİT tarafından tespit edildi.

Türk askerlerine yönelik eylem yapmaları yönünde talimat aldıklarını itiraf ettiler

DEAŞ’lı hücre üyeleri, ifadelerinde temin ettikleri silahlarla Suriye’ye giderek, Suriye sahasındaki Türk askerlerine eylem yapmaları yönünde talimat aldıklarını itiraf ettiler.