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MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi
Asayiş 04.07.2022, 10:48
MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi