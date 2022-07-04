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MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi

Asayiş 04.07.2022, 10:48
MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG konseyi üyesi terörist Hanım Demir’i, Irak’ın kuzeyindeki Gara’da etkisiz hale getirdi

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