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MİT, terör örgütü PKK’nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Asayiş 12.09.2022, 09:47
MİT, terör örgütü PKK’nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK’nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak’ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

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