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MİT'ten Sincar'da nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
Asayiş 30.11.2022, 09:40 30.11.2022, 09:41
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanması içerisinde uzun yıllar sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteren 'Kinda Maraş' kod adlı Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi.