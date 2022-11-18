Son Dakika
ÇAKÜ’den Orta Asya’nın en köklü üniversitelerinden Mirza Uluğbek Özbekistan Milli Üniversitesi ile önemli temas
DSİ Genel Müdürü Akca:” Gemlik Büyükkumla Barajı 2045 yılına kadar günlük 70.000 metreküp ham suyu arıtacak”
Bakan Kurum: “Devletimiz Şırnak’ta sadece terörün açtığı çukurları kapatmadı, Şırnak’ı ayağa kaldırdı”
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Asayiş 18.11.2022, 09:55