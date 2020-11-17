MİT'ten eylem hazırlığındaki PKK'lıya operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), eylem hazırlığındaki teröristlerin aktarımını yapan PKK/KCK'nın sözde Sincar Gümrük Sorumlusu 'Azad Heşet' kod adlı İrfan Akcan'ı etkisiz hale getirdi.

Gri Kategoriye bir çizik daha

Gri kategoride aranan Akcan'ın, “PKK/KCK'nın Sincar Gümrük Sorumlusu” olduğu, sahadaki istihbarat unsurları tarafından belirlendi. Akcan, MİT tarafından sıkı takibe alındı.

Akcan'ın, Irak/Sincar ve Suriye arasında terörist ve cephane geçişlerini koordine ettiği, sınır hattında faaliyet gösteren yerel halktan haraç topladığı tespit edildi.

MİT'in, Akcan'ın “güvenlik güçlerimize karşı kullanılmak üzere Suriye'den Irak'a cephane ve terörist aktarımı yapacağı” yönünde elde ettiği anlık istihbarat üzerine harekete geçildi. 8 Kasım 2020'de Sincar'ın Suriye sınırında gerçekleştirilen MİT operasyonuyla İrfan Akcan etkisiz hale getirildi.

Çukur-barikat eylemlerine katıldı

2010'da PKK terör örgütüne katılan İrfan Akcan, 2015'de Silopi'de çukur-barikat olaylarında jandarma, polis ve TSK personelinin şehit edilmesi eylemlerine katıldı.

2019 yılında PKK/KCK'nın “Sincar Gümrük Sorumlusu” oldu. Sincar'da Irak ve Suriye sınır hattında terörist ve cephane aktarımları sorumluluğunu üstlendi. Sınır hattında ticaretle uğraşan halktan PKK/KCK için haraç topladı.

Örgütte bulunduğu süre zarfında Rojger Azad, Azad Munzur ve Azad Heşet kod isimlerini kullandı.