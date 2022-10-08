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MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilenoperasyonlarda; Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilenoperasyonlarda; Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Asayiş 08.10.2022, 10:35
MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilenoperasyonlarda; Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.