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MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

Asayiş 03.09.2021, 16:05
MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

MİT tarafından düzenlenen operasyonda Irak’ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Sincar’da sorumlu seviyede faaliyet gösteren 3 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi.

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