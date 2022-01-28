MİT tarafından düzenlenen operasyon ile PKK/KCK kontrolündeki Sincar’ın Bab Şilo bölgesinde, PKK/YBŞ sözde Özel Kuvvet Sorumlusu Azad kod adlı Sileman Şemo Yusuf, bulunduğu araç nokta atışı ile vurularak etkisiz hale getirildi.