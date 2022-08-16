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MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi.
MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi.
Asayiş 16.08.2022, 09:33
MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi Muhsin Yağan’ı etkisiz hale getirdi.