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MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş’ı etkisiz hale getirdi.
MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş’ı etkisiz hale getirdi.
Asayiş 06.10.2022, 10:00
MİT, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularap bölgesinde düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG’nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demirtaş’ı etkisiz hale getirdi.