MİT, Suriye’de PKK/YPG Amude-Derbesiye eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye gerçekleştirdiği operasyonla PKK-YPG Suriye’nin Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirdi.

Son dönemde yurt dışında gerçekleştirdiği operasyonlarla teröristlere göz açtırmayan MİT, Suriye Kamışlı’da 6 Ağustos’ta gerçekleştirdiği operasyonla PKK-YPG Suriye’nin Amude-Derbesiye Eyaleti Genel Sorumlusu Rezan Cavit kod adlı Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, Haftanin Eyalet Sorumlusuyken, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren, çok sayıda şehit verilen eylemlerin sorumlusu Yusif Mehmud Rebani’yi etkisiz hale getirilecek teröristler listesine dâhil etti. Rezzan Cavit’i etkisiz hale getirmek için MİT bünyesinde kurulan bir ekip, Rebani’nin, Suriye’de görevlendirildiğini tespit etti. Yapılan tespit üzerine araştırmalar derinleştirildi ve sahada bulunan ajanlardan gelen bilgilerle operasyon planlandı. Yapılan operasyon kapsamında, Rezzan Cavit kod Yusif Mehmud Rebani ve beraberindeki Amude Derbesiye Eyaleti Genel İstihkâm Sorumlusu Ruhaz Amude kod adlı Madzlum Esat etkisiz hale getirildi.

Rezan Cavit, PKK’nın İran yapılanmasının kurucuları arasında yer alıyor

PKK saflarına 1990’lı yıllarda katıldığı öğrenilen Rezan Cavit, 2010’da PKK’nın İran kolu PJAK’ın en üst yürütme organı "Koordinasyon Komitesi”nde sorumlu olarak görev yaptığı belirledi. 2014’de Kandil’de yapılan örgüt konferansı neticesinde kurulan; Doğu Kürdistan Demokratik ve Özgürlük Kongresi’nin kurucu eş başkanı olarak seçilen Rezan Cavit aynı yıl PKK’nın silahlı kanadının tek elden yönetilmesi maksadıyla kurulan HPG Askeri Konseyi’nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı öğrenildi. HPG Askeri Konseyi Üyesi Rezan Cavit 2018’de Pençe harekâtları arifesinde stratejik öneme sahip HPG Haftanin Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildiği tespit edildi. Haftanin bölgesindeki faaliyetleri esnasında TSK’ya yönelik çok sayıda eylemi organize eden Rezan Cavit, 2021 ’de Türkiye’ye ve Barış Pınarı Harekatında terörden arındırılan Suriye’nin RaseIayn bölgesine sınır komşusu olan Suriye’nin Amude-Derbesiye bölgesine Eyalet Sorumlusu olarak görevlendirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT, yaptığı operasyon sonucunda Suriye’de varlık sahası bulan ve PKK ile organik bağı bulunmadığı yönünde uluslararası basında propagandalara malzeme olan YPG’nin İran asıllı teröristini etkisiz hale getirerek terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.