MİT, Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek’i sakland

MİT, Şırnak’ta 2015-2016 döneminde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen hendek-barikat eylemlerinde PKK/YPS mensubu olarak çatışmalara katıldığı ve bu eylemlerinde asker/polis şehit ettiği için hakkında arama kaydı bulunan Hayri kod Ekrem Üstek’i saklandığı Ayn El Arab’da etkisiz hale getirdi.