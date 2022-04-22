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MİT, PKK/YPG’nin Suriye’nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan’ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/YPG’nin Suriye’nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan’ı operasyonla etkisiz hale getirdi.
Asayiş 22.04.2022, 11:01
MİT, PKK/YPG’nin Suriye’nin Aynularab (Kobani) bölgesinde faaliyet gösteren sözde üst düzey yöneticileri Rodin Abdulkadir Muhammed ve Ranya Henan’ı operasyonla etkisiz hale getirdi.