MİT, PKK/YPG’nin sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG’nin sözde Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Suriye’de gerçekleştirdiği özel bir operasyonla karargahı Suriye/Şeddade’de bulunan Çavreş Tugayı Sabotaj Taburu Sorumlusu Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut’u etkisiz hale getirdi.

Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut’un, Türkiye’de gösterdiği faaliyetler ve Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı’nın hedef listesine girmişti.

Yeri ve faaliyetleri tespit edilen Eyyüp Yakut, bir süre saha ajanlarının takibine alındı. Yakut’u etkisiz hale getirme amacıyla hassas bir planlama ve takibin sonunda uygun fırsatta operasyon için düğmeye basıldı. Bu çerçevede MİT, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta operasyonda Amed Dorşin kod adlı Eyyüp Yakut etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Eyyüp Yakut’un 2010’da Muş bölgesinde PKK’nın gençlik yapılanması DYG (Devrimci Yurtsever Gençlik) bünyesinde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Yaklaşık 3 yıl sonra, 2013’te PKK kırsal kadrolarına katılan Yakut’un Türkiye’de bir süre terörist faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

2020’de Suriye/Ayn El Arap (Kobani)-Sırrin’de Dilovan Akademisi’nde eylem yapmak amacıyla bomba yapımı konusunda eğitim alan Yakut 2020-2021 döneminde PKK/YPG Çavreş Kadro Tugayı Sabotaj Sorumlusu olarak Suriye’de faaliyet göstermeye devam etti.

Yapılan operasyonla, özellikle Barış Pınarı Harekât bölgesinde, güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen terör birliğinin başındaki Yakut, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.