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MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Asayiş 21.08.2022, 10:43
MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

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