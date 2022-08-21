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MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.
Asayiş 21.08.2022, 10:43
MİT, PKK/YPG’nin askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo’yu, Suriye Kamışlı’da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi.