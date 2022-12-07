MİT, PKK/YAT’ın sözde Cezire bölge sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye’de terör örgütü PKK/YAT’ın sözde Cezire bölge sorumlusu "Roj Habur" kod adlı Ciwana Heso’yu etkisiz hale getirdi.

Terör örgütü PKK/YAT’ın sözde Cezire bölge sorumlusu Roj Habur kod adlı Ciwana Heso, MİT tarafından Suriye’de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Özel askeri eğitimlerini Suriye’de ABD güçlerinden alan ve geçmişte PKK/YPG’nin suikast eğitimlerini verdiği sözde Dilovan Akademisi kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten Heso’nun Türkiye’ye eylem gerçekleştirecek kadroları eğittiği belirlendi. Faaliyetleri nedeniyle MİT’in hedef listesine giren Ciwana Heso, sızdırılan saha ajanları tarafından takibe alındı. Uzun süre izlenen Heso, gerçekleştirilen operasyonda korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ciwana Heso’nun eğittiği örgüt mensuplarının Barış Pınarı Harekatı bölgesi ile Mardin, Şırnak hattında görevli Türk güvenlik güçlerine karşı taciz ve saldırılar

gerçekleştirdiği belirtildi. YAT, PKK’nın Suriye’deki özel güç birliği olarak faaliyet yürütüyor ve sınır hattındaki Türk güvenlik güçlerine sızma, pusu gibi eylemleri organize ediyor.