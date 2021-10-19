MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilen Gürbüz Sevilay tahliye edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) operasyonuyla Özbekistan’dan getirilen Gürbüz Sevilay, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘örgüte silah sağlama’ suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Sevilay, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

Sevilay’ın savunma sanayi alanında faaliyet gösterdiği ve darbe girişiminden sonra ihraç edilen FETÖ mahrem sorumlularına kendi şirketinde görev verdiği ve bu kişiler aracılığıyla da PKK mensuplarıyla irtibata geçtiği iddia edilmişti.

Etkin pişmanlık kapsamında tüm bildiklerini anlattığını söyleyen Sevilay, hiçbir suçlama olmadan 9 aydır tutuklu kaldığını ve tahliyesini talep ettiğini ifade etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin akrabası tarafından yapılan ihbarın asılsız olduğunu ve etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Sevilay’ın bu hükümlerden yararlanması gerektiğini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeleri ve tutukluluk kapsamındaki kaldığı süreyi göz önüne alarak Sevilay’ı ‘adli kontrol şartıyla’ tahliye etti.