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MİT, kırmızı bültenle aranan Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı Türkiye’ye getirdi
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
Asayiş 23.09.2022, 10:22
MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.
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