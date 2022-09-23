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MİT, kırmızı bültenle aranan Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı Türkiye’ye getirdi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

Asayiş 23.09.2022, 10:22
MİT, kırmızı bültenle aranan Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı Türkiye’ye getirdi

MİT, kırmızı bültenle aranan PKK/KCK mensubu Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım’ı sınır hattındaki operasyonla yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

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