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MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.
Asayiş 04.09.2022, 10:31
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’daki nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi’yi etkisiz hale getirdi.
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