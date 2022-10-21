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MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.
Asayiş 21.10.2022, 09:38
MİT, Irak’ın kuzeyindeki Sincar’da düzenlediği operasyonla PKK/KCK’nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak’ı Türkiye’ye getirdi.