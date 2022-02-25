MİT, DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesini çökertti

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesi çökertildi. İstanbul, Ankara ve Mersin’de yapılan eş zamanlı operasyonda 3 DEAŞ’lı yakalandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonu ile DEAŞ’ın Türkiye’deki finans ve lojistik şebekesi çökertildi. Edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Başkanlığı’nın sağladığı istihbarat neticesinde çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına mali yardım sağlayan şebeke üyelerinden Tunus uyruklu Mahmoud Jabran, Lübnan uyruklu Mohannad Mehi Aldıne ve Suriye uyruklu Refik kod Husam Elhumeydi, İstanbul, Ankara ve Mersin’de şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Yakalanan örgüt mensuplarının emniyetteki ifadelerinde; Suriye’deki DEAŞ mensuplarının yakınlarına başta mali olmak üzere her türlü yardımın yapıldığı, yardımların Türkiye’de faaliyet gösteren şebeke üyelerince organize edildiği ve yardımların büyük bir gizlilikle yürütüldüğü yer aldı. Ayrıca, örgüt üyeleri DEAŞ’a katılmak için Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek isteyen şahısları organize eden “Hicret Ofisi”nin Türkiye’deki yapılanmasının nasıl çalıştığını da itiraf etti.