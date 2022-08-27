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Irak/Süleymaniye-Asos bölgesinde faaliyet gösteren 2 PKK/KCK mensubu, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT, Asos’ta 2 PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan’ın başında olduğu PKK’nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Asayiş 27.08.2022, 14:50
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ın Asos bölgesinde gerçekleştirdiği özel operasyonda Murat Karayılan’ın başında olduğu PKK’nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet yürüten iki PKK/KCK mensubunu etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, 22 Ağustos’ta Irak Süleymaniye Asos bölgesinde, 2 PKK/KCK mensubu özel operasyon ile etkisiz hale getirildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının Baver Sur kod adlı Hüseyin Resuli Kızılbaş ve Rezan Baran kod adlı Mervan Misto olduğu tespit edildi.
Her iki teröristin ise Murat Karayılan’ın başında olduğu PKK’nın silahlı kanadı Halk Savunma Merkezi’ne bağlı olarak faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
MSB: "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti."
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