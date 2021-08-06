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Mısırların arasına kenevir ekti, jandarma yakaladı

Düzce’de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda mısırların arasında ekilmiş kenevirler ile evde ve ambarda kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Asayiş 06.08.2021, 23:21
Mısırların arasına kenevir ekti, jandarma yakaladı

Düzce’de İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda mısırların arasında ekilmiş kenevirler ile evde ve ambarda kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay Düzce’ye bağlı Gölyaka ilçesi Çamlıbey Köyü Karaca Mahallesi’nde meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri M.Ç.A isimli bir şahsın bahçesinde kenevir bitkisi ektiği istihbaratına ulaştı. Bilginin doğrulanmasının ardından M.Ç.A. isimli şahsın bahçesine Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte operasyon yapan KOM ekipleri, bahçede mısırların arasına ekilmiş 11 kök kenevir bitkini tespit etti. Şahsa ait evde ve ambarlarda da arama yapan ekipler, kurutulmaya bırakılmış bin 992 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan M.Ç.A. isimli şahıs işlemleri tamamlanmak ve mahkemeye çıkartılmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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