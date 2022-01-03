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Mısır’da zincirleme kaza: 15 yaralı
Mısır’ın Benha-Şubra yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.
Asayiş 03.01.2022, 16:07
Mısır’ın Benha-Şubra yolunda yoğun sis nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 15 kişi yaralandı.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeybatısında yer alan Kalyubiye şehrinin Benha- Şubra yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesiyle nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Yetkililer, 15 kişinin yaralandığı kazada yaralıların hastanede tedavi altına alındığını ifade ederken kaza ile ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.
Ülkede, yol güvenliğinin yeteri kadar alınamaması, bakımsız altyapı ve trafik kurallarının uyulmaması nedeniyle sıklıkla trafik kazaları meydana geliyor.