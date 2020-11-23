banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
İBB: 'İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil
İBB: 'İstanbul’un 80 günlük suyu kaldı' iddiası doğru değil
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Koronavirüse karşı sokakları yıkıyorlar
Çin aşısına yoğun ilgi
Çin aşısına yoğun ilgi
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında
Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy hakim karşısında

Mısır’da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü

Mısır’da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 23.11.2020, 21:14
3
Mısır’da petrol yüklü tankerde patlama: 2 ölü
banner422

Mısır’da petrol yüklü tankerin patlayarak yanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Mısır’ın başkenti Kahire’nin güneyindeki Assiut vilayetinde bulunan Darnaka köyünde petrol yüklü tanker patladı. Patlama nedeniyle ortalık savaş alanına dönerken, 2 kişi yanarak can verdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Assiut Güvenlik Direktörü Tümgeneral Asaad Al-Dukair, yangını kontrol altına almak için 10 itfaiye aracının bölgeye gönderildiğini ve yangının kontrol altına alındığını açıkladı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
açık