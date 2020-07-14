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Mısır’da petrol boru hattında dev yangın
MISIR'IN İSMAİLİYE KENTİNDE BULUNAN BİR PETROL BORU HATTINDA YANGIN ÇIKTI.
Asayiş 14.07.2020, 19:49
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Mısır’ın İsmailiye kentinde bulunan bir petrol boru hattında yangın çıktı.
Mısır’ın İsmailiye kentinde Çöl yolunda yer alan bir petrol boru hattında yangın çıktı. Olay yerine en az 18 itfaiye aracı sevk edildi. İsmailiye-Kahire yolunda çıkan yangında çok sayıda aracın yandığı bildirildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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