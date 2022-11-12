Mısır’da otobüs su kanalına düştü: 19 ölü, 6 yaralı

Mısır’da bir yolcu otobüsünün su kanalına düşmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Mısır’ın Dekahliye ilinin kuzeyindeki Aga kasabasında bir yolcu otobüsü, Mansuriya kanalına düştü. Bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, kazada 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Mısır medyası, kazanın direksiyon arızası nedeniyle meydana geldiğini belirtti.