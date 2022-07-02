banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!
Kırkpınar’da ortalık bir anda karıştı!

Mısır’da Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı

Mısır’ın Hurgada kentinde denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesinin ardından Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı.

Asayiş 02.07.2022, 22:33
Mısır’da Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı

Mısır’ın Hurgada kentinde denizde köpek balığının saldırısına uğrayan kadının hayatını kaybetmesinin ardından Kızıldeniz kıyı şeridi kapatıldı.

Mısır’ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti ve turizm merkezi Hurgada’da Avusturyalı bir kadın Sahl Hasheesh beldesi açıklarında yüzdüğü sırada köpekbalığının saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Yetkililer yaşanan olay üzerine bölgeyi üç gün boyunca kapatarak dalış, şnorkelli yüzme, rüzgar sörfü ve uçurtma dahil tüm deniz faaliyetlerinin yasaklandığını ve balıkçı teknelerinin de Hurgada açıklarında durmasına izin verilmediğini duyurdu.

Bölgede, 2020 yılında Ukraynalı bir çocuk köpekbalığı saldırısında kolundan yaralanmış, Mısırlı bir tur rehberi de bir bacağını kaybetmişti.

Yorumlar (0)
24°
açık