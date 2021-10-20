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Mısır’da katliam gibi trafik kazası: 19 ölü

Mısır’ın Gize kentinde yer alan Orta Çevre Yolu’nda bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Asayiş 20.10.2021, 20:30
Mısır’da katliam gibi trafik kazası: 19 ölü

Mısır’ın Gize kentinde yer alan Orta Çevre Yolu’nda bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Mısır’ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde bulunan Orta Çevre Yolu’nda bir minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer, meydana gelen kaza sonucu 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını belirterek, kazanın aşırı hız nedeniyle meydana geldiğini ifade etti. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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