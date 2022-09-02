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Mısır’da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı
Mısır’ın Süveyş kentinde çift katlı otobüsün devrilmesini sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Asayiş 02.09.2022, 21:37
Mısır’ın Süveyş kentinde çift katlı otobüsün devrilmesini sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.
Mısır’ın liman kenti Süveyş’te çift katlı otobüs devrildi. Kahire-Ain Sokhna yolunda meydana gelen kazanın ardından açıklama yapan polis, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar hastaneye sevk edildi. Mısır’da meydana gelen trafik kazalarının çoğu bakımsız yollar, aşırı hız ve yetersiz trafik kuralları nedeniyle yaşanıyor.
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