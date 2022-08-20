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Mısır’da alışveriş merkezinde yangın: 2 yaralı

Mısır’ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Asayiş 20.08.2022, 18:57
Mısır’da alışveriş merkezinde yangın: 2 yaralı

Mısır’ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Mısır’ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan City Center adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, yetkililer 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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