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Mısır’da alışveriş merkezinde yangın: 2 yaralı
Mısır’ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 20.08.2022, 18:57
Mısır’ın İskenderiye kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 2 kişi yaralandı.
Mısır’ın kuzeyindeki İskenderiye kentinde şehir merkezinde bulunan City Center adlı bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından, yetkililer 2 kişinin yaralandığını bildirdi. Ekiplerin müdahaleleri sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alışveriş merkezinde maddi hasar meydana geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.