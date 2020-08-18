Son Dakika
Mısır yerine esrar dikmiş
MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ, BİR ŞAHSIN KENDİSİNE AİT MISIR TARLASINDA 13 KİLO 100 GRAM KUBAR ESRAR İLE 598 KÖK KENEVİR BİTKİSİ ELE GEÇİRDİ.
Asayiş 18.08.2020, 10:33
1
Mersin’in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın mısır tarlasında 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Silifke ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silifke’nin Çaltıbozkır Mahallesi’nde 1 şahsın mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi yetiştirerek, kubar esrar sattığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen bölgeye operasyon yapan ekipler, yaptıkları aramada 13 kilo 100 gram kubar esrar ile 598 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 19 Ağustos 2020
|İmsak
|04:36
|Güneş
|06:11
|Öğle
|13:13
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:05
|Yatsı
|21:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25