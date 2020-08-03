Mısır tezgahı için kendini yaktı
VÜCUDUNUN BÜYÜK BİR KISMI YANAN YAVUZ P., AMBULANSLA MENGÜCEK GAZİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE KALDIRILDI.
Erzincan’da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgaha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.
Olay, bayramın ilk günü akşam saatlerinde Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar tezgahta mısır satan Yavuz P.’den tezgahını kaldırmasını istedi. Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgahına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.
Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon’a sevk edildi. Trabzon’da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili savcılık tarafından tahkikat başlatıldı.
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