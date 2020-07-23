Mısır tarlasında saksı içinde kenevirler buldu jandarmaya haber verdi
MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR ÇİFTÇİ, KENDİSİNE AİT MISIR TARLASI İÇİNDE SAKSILARDA YETİŞTİRİLMİŞ KENEVİRLERİ GÖRÜNCE JANDARMAYA HABER VERDİ. JANDARMA TARAFINDAN YAPILAN İNCELEMEDE SAKSILAR İÇİNDE BOYLARI 15-80 SANTİMETRE ARASINDA DEĞİŞEN 96 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİ.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir çiftçi, kendisine ait mısır tarlası içinde saksılarda yetiştirilmiş kenevirleri görünce jandarmaya haber verdi. Jandarma tarafından yapılan incelemede saksılar içinde boyları 15-80 santimetre arasında değişen 96 kök Hint Keneviri ele geçirilerek imha edildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesi Sarıbey Mahallesinde ikamet eden Y.B. (56) isimli çiftçi, bugün kendisine ait mısır tarlasını kontrol ederken mısırların arasında saksı içerisinde kenevir dikildiğini görerek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Y.B.’nin durumu bildirmesi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Y.B. isimli çiftçinin mısır tarlasında yapılan aramada boyları 15 ile 80 santimetre arasında değişen 96 kök Hint Keneviri ele geçirdi. Kenevir bitkisinden numune alınmasının ardından ele geçirilen kenevirler imha edilirken, kenevir ekimi yapan şahısların yakalanması için çalışmalara devam edildiği bildirildi.
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