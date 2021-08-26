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Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı

Bilecik’te mısır tarlasına kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 26.08.2021, 10:39
Mısır tarlasına kenevir eken şahıs tutuklandı

Bilecik’te mısır tarlasına kenevir eken şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde sınırları içindeki bir bağ evinde içerisinde mısır ekili tarlada kenevir ekildiği ihbarı alan jandarma ekipleri hemen harekete geçti. M.D. isimli şahsa ait bağ evine ve yanındaki mısır tarlasına operasyona yapan ekipler, 64 kök kenevir bitkisi, 7 kilo 880 gram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M. D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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