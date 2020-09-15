Mısır serasında esrar ve kenevir ele geçirildi
KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNİN MISIR YETİŞTİRİLEN BİR SERAYA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 436 GRAM ESRAR İLE 147 KÖK KENEVİR ELE GEÇİRİLDİ.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerinin mısır yetiştirilen bir seraya düzenlediği operasyonda 436 gram esrar ile 147 kök kenevir ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında il genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde C.S. isimli şahsın, ikamet ettiği evin bahçesinde bulunan serada yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, mısır ekili alana yasa dışı kenevir bitkileri ekildiğini tespit edince mahkeme kararıyla evde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramalarda 436 gram esrar, 147 kök kenevir bitkisi, 18 kök skunk bitkisi, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. C.S. isimli şahsı gözaltına alan ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.
|İmsak
|05:11
|Güneş
|06:38
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:21
|Yatsı
|20:42
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0