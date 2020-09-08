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Mısır Çarşısında piyasa değeri 120 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi
ADANA’DA MISIR ÇARŞISINA YAPILAN BASKINDA PİYASA DEĞERİ 120 BİN LİRA OLAN KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 08.09.2020, 09:51
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Adana’da Mısır Çarşısına yapılan baskında piyasa değeri 120 bin lira olan kaçak ürün ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan Mısır Çarşısında kaçak ürün satıldığı bilgisi üzerine çarşıya baskın yaptı. Yapılan baskında çarşıda 25 kaçak cep telefonu, bin 650 paket kaçak sigara, 920 kaçak puro ve 100 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Polis olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
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