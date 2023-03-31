Mısır Çarşısı patlamasına ilişkin Pınar Selek’in yeniden yargılanmasına başlandı

Mısır Çarşısı’nda 1998 yılında yaşanan patlamaya ilişkin davada hakkındaki beraat kararı 4. kez bozulan sanık Pınar Selek’in yeniden yargılanmasına başlandı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca, Mısır Çarşısı’nda 9 Temmuz 1998’de 7 kişinin ölümüne, 127 kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamaya ilişkin davada hakkındaki beraat kararı 4. kez bozulan Pınar Selek ile sanık Abdulmecit Öztürk’ün yeniden yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen duruşmada sanık Pınar Selek’in avukatları, ayrıca sanığın hem avukatı hem de babası olan Alp Selek hazır bulundu. Duruşmaya diğer sanık Abdulmecit Öztürk’ün avukatı da katılırken, çok sayıda yabancı izleyici ile Fransız Barosu avukatları da izleyici olarak yer aldı.

"Selek’e 4 kez verilen beraat kararının tekrarlanması gerektiğini düşünüyoruz"

Duruşmada savunma yapan Selek’in avukatı Akın Atalay, "Sanığın aleyhe olan bozmaya karşı beyanları alınmadan yargılama devam edemeyeceği için sadece usulen birkaç hususa değineceğiz. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyeyim, daha önce Selek’e 4 kez verilen beraat kararının tekrarlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca sanığın ifadesinin yurt dışındaki belirtilen adresten istinabe yoluyla alınması talebimiz vardır" dedi.

Sanık Abdulmecit Öztürk’ün avukatı Mehmet Erbil ise, "Bizim Mısır Çarşısı’nda beraat kararlarıyla ilgili herhangi bir temyizimiz yoktur. Karar zaten kesinleşmiştir. Mahkemenin tensiple birlikte tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermiş olması her türlü usul ve yasaya aykırıdır. Biz bunun kaldırılmasını talep ediyoruz. Daha sonra ise müvekkili hazır etme imkanımız olursa hazır edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun bozma ilamına uyulmasına karar verilmesini ve Selek’in avukatının istinabeye ilişkin talebinin reddine karar verilmesini istedi. Savcılık ayrıca, yargılama sonucu sanıkların alabilecekleri ceza miktarı da gözetilerek sanık Selek hakkında tutukluluk halinin devamı ile hakkında çıkarılan kırmızı bülten gereğinin yerine getirilmesinin beklenilmesine, ayrıca diğer sanık Öztürk’ün yakalama kararının devamını talep etti.

Ara karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Pınar Selek’in savunmasının uluslararası istinabe suretiyle alınması yönündeki talebinin reddine ve sanık hakkında tutuklama kararının devamına karar verdi. Sanık Selek hakkında kırmızı bültene ilişkin talepnamenin sonucunun beklenilmesine de hükmeden heyet, sanık Öztürk hakkında yakalama emrinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.