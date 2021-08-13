banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı
13 ilde telefon ve internet kesilecek
13 ilde telefon ve internet kesilecek
Gram altın 485 liranın altında!
Gram altın 485 liranın altında!
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!
AFAD'tan uyarı: Bu akşama dikkat!

Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız Sakarya'da kayboldu

Asayiş 13.08.2021, 16:04
Misafirliğe giden 13 yaşındaki kız Sakarya'da kayboldu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine misafirliğe gelen 13 yaşındaki kız çocuğu kayıplara karıştı. Kızlarından haber alamayan aile kaçırılabilme ihtimaline karşı kayıp başvurusunda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki Damla Yılmazer isimli kız çocuğu Ankara'dan, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet oturan dayısına misafirliğe geldi.

Kuzenleri ile şehir turuna çıkan Yılmazer, dün akşam saat 18.00'dan sonra ortadan kayboldu. Ailesi, kızları için emniyet ekiplerine kayıp ihbarında bulundu.

Son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Yeni Camii civarlarında görüldüğü ihbarı alınan Yılmazer, ailesi ve emniyet ekipleri tarafından aranıyor.

Yorumlar (0)
28°
açık