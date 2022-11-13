Misafirlerimize laf attınız diye komşularını silahla vurdu: 2 yaralı

Kastamonu’da ‘bize gelen misafirlerimize laf attınız’ diye 2 komşu arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 1’i ağır 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Demirci köyünde ikamet eden aralarında daha önceden husumet bulunan 2 komşu arasında silahlı kavga çıktı. İddialara göre Aydın Ö. ve Tuncel B., komşularına misafirliğe gelenler ile yol verme yüzünden tartıştı. Evlerine gelen misafirlerine laf söylenmesi üzerine Emrah K. ve Mehmet Ali K. tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah K. ve Mehmet Ali K., silahla Aydın Ö. ve Tuncel B.’ye ateş ettiler. Aydın Ö. bacağına isabet eden mermiyle hafif yaralanırken, Tuncel B. ise kurşunun karın bölgesine isabet etmesi soncu ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan Aydın Ö. ve Tuncel B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırdı. Karın bölgesinden yaralanan Tuncel B. ameliyata alındı.

Jandarma ekipleri de, Emrah K. ve Mehmet Ali K.’yi gözaltına alırken, hem köyde hem de hastanede geniş güvenlik önlemi alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.