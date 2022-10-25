Misafirini eşiyle uyuduğu odada görünce bıçaklayarak öldüren sanığa 12,5 yıl hapis cezası

Evinde yatılı ağırladığı misafirini, eşiyle uyuduğu sırada odalarında görüp bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık İbrahim Gavari, ‘kasten öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi de uygulanarak 12,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fatih’te Cezayir uyruklu İbrahim Gavari, bir süredir 2 arkadaşı Houssem Homauda ve Abdulkerim Mohkbi’yi evinde yatılı olarak ağırlıyordu. Olayın olduğu 18 Ağustos 2021 tarihinde sanık, Houssem Homauda’yı eşiyle yatak odalarında uyuduğu sırada, eşinin yanı başında gördüğünü iddia ederek bıçaklayarak öldürmüş, kendilerini ayırmak isteyen Abdulkerim Mohkbi’yi ise yaralamıştı. Sanık Gavari’nin İstanbul 3.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava karara bağlandı. Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada tutuklu sanık İbrahim Gavari ve avukatı hazır bulundu.

Eşini korumak için yaptığını söyledi

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Gavari, "Eylemi eşimi korumak için mecburi olarak yaptım. Başka bir diyeceğim yoktur’’ diye konuştu.

Sanık Gavari’nin avukatı Orhan Halit Nakipoğlu ise savunmasında, "Eylemin ağır tahrik altında işlendiği sabittir. Bu nedenle öncelikle sanığın beraatına, mahkeme aksi kanaatte ise tahrik sebebiyle azami oranda indirim yapılarak adam öldürme suçu sebebiyle hüküm kurulmasını talep ediyoruz. Müşteki ise kazara yaralanmıştır, kavga sırasında olayı ayırmak isteyen müştekiye bıçak kazara değmiştir. Tahliyesini talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.

Karar açıklandı

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık İbrahim Gavari’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eylemi haksız tahrik altında işlediğini değerlendiren heyet, bu cezayı 12,5 yıla indirdi ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık Gavari’yi ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 5 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığı ayrıca müşteki Abdulkerim Mohkbi’ye yönelik ‘silahla kasten yaralama’ suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Bu iki suçtan ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hazırlanan iddianamede, şüpheli İbrahim Gavari’nin ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Şüphelinin ayrıca, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıldan 5,5 yıla kadar hapsi talep edildi.