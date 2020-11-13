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Miras kavgasında öz kardeşini namaz kılarken öldürdü

Iğdır'da, İman Tazegün (55) miras yüzünden tartıştığı kardeşi Hüseyin Tazegün'ü (46) namaz kıldığı sırada tabancayla başından vurarak, öldürdü. Tazegün, cinayetin ardından otomobiliyle Nahcivan'a kaçtı.

Asayiş 13.11.2020, 16:58
2002
Miras kavgasında öz kardeşini namaz kılarken öldürdü

Ankara´da yaşayan emekli memur İman Tazegün, ölen babasından kalan mirası paylaşmak için Iğdır’a bağlı Aralık ilçesine gitti. İnan Tazegün, kardeşi Hüseyin Tazegün’den payını istedi. Kardeşler arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Hüseyin Tazegün, ağabeyine, “Sen yıllar önce hakkını aldın, senin hakkın yok” dedi. Tartışma kardeşlerin  yakınlarının araya girmesiyle sonlandı.

NAMAZ KILARKEN VURDU

Ancak aynı günün akşamında, Hüseyin Tazegün namaza durdu. İman Tazegün de arkadan yaklaştığı kardeşinin başına bir el ateş etti. Evli ve 3 çocuk babası sahibi olan Tazegün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobiliyle olay yerinden kaçan İman Tazegün, 37 kilometre uzaklıktaki Dilucu Sınır Kapısı’ndan geçerek Nahçıvan´a gitti. Polis, İman Tazegün´ü yakalamak için çalışma başlattı. 

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