Miras davası mezar açtırdı

Vefat eden babasının mirasını bölüşmek istemeyen Arif Seyhan, babasının ikinci eşinden olan kardeşi için soy bağının reddi davası açtı.

İstanbul Küçükçekmece Aile Mahkemesi tarafından görülen davada, mahkeme heyeti vefat eden Yaşar Seyhan’dan DNA örneği alınarak Sılanur Seyhan’ın DNA örneği ile karşılaştırılmasına karar verdi. Yaşar Seyhan’ın defnedildiği Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasındaki mezarı cumhuriyet savcısının nezaretinde, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında açılarak alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. DNA örneklerini karşılaştıran Adli Tıp Kurumu, Sılanur Sayhan’ın biyolojik babasının DNA örneği alınan Yaşar Seyhan’ın yüzde 99.99 ihtimalle olduğunu tespit etti.

“Kardeşim zaman kazanmak istedi”

Kardeşi Arif Sayhan tarafından zaman kazanmak için iftira atıldığını ve bu iftira sonucunda babalarının mezarının açıldığını iddia eden Aydın Seyhan, "Mezarı açılan kişi babam olur. Babamın mezarı soy davası reddi için açıldı. Bunların hepsi bir düzmeceydi. Babam hastanede tedavi görürken, kardeşim Arif Seyhan babamı ziyaret ederek kardeşimiz olan Sılanur’un kendisinden olmadığını iddia etmişler. Bunun üzerine babamın durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı ve kısa bir süre sonra vefat etti. Biz bu duruma bir anlam veremedik. Dava açıldıktan sonra bu durumdan haberdar olduk. Kardeşim Arif Seyhan, kız kardeşimiz olan Sılanur’un biyolojik babasının Yaşar Seyhan olmadığını iddia ederek soy bağının reddi davası açtı” şeklinde konuştu.

"Para için babamızın mezarını açtırdı"

Babalarının mezarı açılarak DNA örneği alındığını belirten Seyhan, “DNA sonuçları çıktı. Çıkan sonuçlara göre Sılanur Seyhan’ın babası Yaşar Seyhan olduğu kesinlik kazandı. Hangi evlat para için babasının mezarını açtırır? 23 yaşında bir kız kardeşim var benim. Para nedeniyle babamızı öldürmek için elinden geleni yapmışlar. Adamı hastanede rahat bırakmadıkları gibi öldükten sonra da rahat bırakmadılar. Biz adalete güveniyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

"Malları kaçırdılar"

Babalarının hastanede yattığı dönemde öleceğini tahmin edip kardeşinin malları kaçırdığını söyleyen Seyhan, “Kendi şirketinden babamın şirketine yüklü bir fatura kesiyor. Amacı babamın firmasından kardeşlerine mal kalmasın diye. Bu fatura ile bizi zor durumda bırakmaya çalıştı. Say bağı reddi davasını açmasındaki amaç da süre kazanmak içindi. Bu davayı açarak mahkemenin uzun yıllar süreceğini tahmin etti. Adalete teşekkür ederiz. Çok kısa sürede sonuçlandırıldı” şeklinde konuştu.