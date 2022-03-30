banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda!
Motorine bir indirim daha geliyor!
Motorine bir indirim daha geliyor!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!
TÜİK Mart ayı ekonomik güven endeksini açıkladı!

Miras davası mezar açtırdı

Vefat eden babasının mirasını bölüşmek istemeyen Arif Seyhan, babasının ikinci eşinden olan kardeşi için soy bağının reddi davası açtı.

Asayiş 30.03.2022, 13:56
Miras davası mezar açtırdı

Vefat eden babasının mirasını bölüşmek istemeyen Arif Seyhan, babasının ikinci eşinden olan kardeşi için soy bağının reddi davası açtı.

İstanbul Küçükçekmece Aile Mahkemesi tarafından görülen davada, mahkeme heyeti vefat eden Yaşar Seyhan’dan DNA örneği alınarak Sılanur Seyhan’ın DNA örneği ile karşılaştırılmasına karar verdi. Yaşar Seyhan’ın defnedildiği Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasındaki mezarı cumhuriyet savcısının nezaretinde, jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri altında açılarak alınan DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderildi. DNA örneklerini karşılaştıran Adli Tıp Kurumu, Sılanur Sayhan’ın biyolojik babasının DNA örneği alınan Yaşar Seyhan’ın yüzde 99.99 ihtimalle olduğunu tespit etti.

“Kardeşim zaman kazanmak istedi”

Kardeşi Arif Sayhan tarafından zaman kazanmak için iftira atıldığını ve bu iftira sonucunda babalarının mezarının açıldığını iddia eden Aydın Seyhan, "Mezarı açılan kişi babam olur. Babamın mezarı soy davası reddi için açıldı. Bunların hepsi bir düzmeceydi. Babam hastanede tedavi görürken, kardeşim Arif Seyhan babamı ziyaret ederek kardeşimiz olan Sılanur’un kendisinden olmadığını iddia etmişler. Bunun üzerine babamın durumu ağırlaşarak yoğun bakıma alındı ve kısa bir süre sonra vefat etti. Biz bu duruma bir anlam veremedik. Dava açıldıktan sonra bu durumdan haberdar olduk. Kardeşim Arif Seyhan, kız kardeşimiz olan Sılanur’un biyolojik babasının Yaşar Seyhan olmadığını iddia ederek soy bağının reddi davası açtı” şeklinde konuştu.

"Para için babamızın mezarını açtırdı"

Babalarının mezarı açılarak DNA örneği alındığını belirten Seyhan, “DNA sonuçları çıktı. Çıkan sonuçlara göre Sılanur Seyhan’ın babası Yaşar Seyhan olduğu kesinlik kazandı. Hangi evlat para için babasının mezarını açtırır? 23 yaşında bir kız kardeşim var benim. Para nedeniyle babamızı öldürmek için elinden geleni yapmışlar. Adamı hastanede rahat bırakmadıkları gibi öldükten sonra da rahat bırakmadılar. Biz adalete güveniyoruz. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

"Malları kaçırdılar"

Babalarının hastanede yattığı dönemde öleceğini tahmin edip kardeşinin malları kaçırdığını söyleyen Seyhan, “Kendi şirketinden babamın şirketine yüklü bir fatura kesiyor. Amacı babamın firmasından kardeşlerine mal kalmasın diye. Bu fatura ile bizi zor durumda bırakmaya çalıştı. Say bağı reddi davasını açmasındaki amaç da süre kazanmak içindi. Bu davayı açarak mahkemenin uzun yıllar süreceğini tahmin etti. Adalete teşekkür ederiz. Çok kısa sürede sonuçlandırıldı” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19