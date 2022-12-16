Minik Nur Elif’i öldüren, ağabeylerini ise aç bırakan hala ile amca adliyede

Eskişehir’de 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in ölümüne neden olan ve 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.’ye kötü muamele yaptıkları iddia edilen hala Deniz T. ile amca Sezer T. adliyeye sevk edildi. Muttalip Mezarlığında toprağa verilen Nur Elif’in hükümlü anne ve babası, jandarma ekipleri gözetiminde cezaevinden özel izinle mezarlığa getirildi.

Alınan bilgiye göre, anne ve babaları cezaevinde olduğu öğrenilen Nur Elif Tiftik (6), Y.T. (9) ve M.T. (12), babaanneleri Cihangir K., amcası Sezer T. ve halaları Deniz T. ile yaşıyordu. Evin çatısındaki bir kilimin üstünde kalmaya mahkûm edildikleri ileri sürülen çocukların aynı zamanda uzun süre aç bırakıldıkları iddia edildi. Çocuklardan Nur Elif Tiftik’in halası ile babaannesinin kötü muamele göstermeleri ve bakımsız bırakmaları nedeniyle durumu ağırlaştı. Talihsiz kız, evin çatısında 3 gün acı çektikten sonra yakınlarının 112 Acil Sağlık ekiplerine durumu bildirmesi üzerine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nur Elif Tiftik hayatını kaybetti. Küçük kızın bedeninde darp izlerine rastlandığı iddia edilirken, polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Küçük kızın öldüğünü öğrenen babaanne Cihangir K., ise hastaneden kayıplara karıştı. Belirtilen adrese giden polis ekipleri 9 yaşındaki Y.T. ile 12 yaşındaki M.T.’yi de sağlık durumları kötü şekilde buldu.

İki kardeş sosyal hizmetlere teslim edildi

Evden alınan iki kardeş hastanede tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Burada yaş gruplarına göre birbirinden ayrılan çocukların sağlık ve psikolojik desteklerinin sürdüğü öğrenildi.

Hükümlü anne ve baba jandarma gözetiminde mezarlığa getirildi

Kötü muamele ve bakımsızlık nedeniyle öldüğü iddia edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Nur Elif’in cenazesi Fevziçakmak Mahallesi Asma Tavan Camiinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Muttalip Mahalle Mezarlığı’na götürüldü. Nur Elif’in cezaevinde tutuklu bulunan annesi Sibel Tiftik ve Gökhan Tiftik, alınan özel izinle jandarma ekiplerinin gözetimi altında mezarlığa getirildi. Burada evlatlarını son kez görerek veda eden anne ve baba ise fenalık geçirdi. 6 yaşındaki Nur Elif dualarla defnedildi. Anne Sibel Tiftik’in, evladının tabutu başındaki feryadı yürekleri dağladı.

Hala ve amca adliyeye sevk edildi

Olay sonrasında babaanne Cihangir K.’nin kaçmasının ardından eve operasyon yapan polis ekipleri Hala Deniz T. ile amca Sezer T.’yi gözaltına aldı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen amca ve hala sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince amca ve hala basın mensuplarından saklanarak adliye garajından içeri sokuldu. Cihangir K. ise henüz yakalanamadı.

Başsavcılıktan açıklama: “Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemedi”

Konuyla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “14 Aralık 2022 tarihinde boğazına cisim kaçması neticesi öldüğü ihbar edilen 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik’ in ölüm olayı ile ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otopsi işlemleri yapılmış ve detaylı soruşturma başlatılmıştır. Kesin ölüm sebebi ilk bulgularda tespit edilemediğinden Adli Tıp Kurumundan detaylı otopsi raporu beklenilmektedir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Müteveffa Nur Elif Tiftik’in kardeşleri Y.T. ile M.T.’nin anne ve babaların cezaevinde bulunması nedeniyle halaları olan D.T. ile birlikte yaşadıkları ve halaları D.T. ile babaanneleri olan C.K. tarafından kötü muameleye maruz kaldıklarından dolayı Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. 15 Aralık 2022 tarihinde gözaltına alınan şüpheli D.T. Eziyet suçundan (Türk Ceza Kanunun 96. Md) Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması talebi ile Eskişehir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Mağdurların babaannesi olan şüpheli C.K. ‘nın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Mağdur iki kardeş Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme birimince koruma altına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.